Kabine Toplantısı ne zaman? 9 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündem ne?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Emekli maaş zamları, evlilik kredisi, gençlere telefon ve bilgisayar müjdesi ile ilgili alınacak kararları bekleyen milyonlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 9 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündem ne? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilindiği üzere önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda Emekli maaş zamları, evlilik kredisi, gençlere telefon ve bilgisayar müjdesi gibi konuların işlenmesi bekleniyor. Özellikle emekliler, gençler ve yeni evlenecekler merak içerisinde başta bildiğimiz soruların cevabını araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
15 günde 1 gerçekleştirilen toplantının 9 Ekim Pazartes günü yani yarın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
İşte son toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı önemli açıklamaları;
YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.
GENÇLERE TELEFON VE BİLGİSAYAR MÜJDESİ
Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
GENÇ KART İLE ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER
18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.
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