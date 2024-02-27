Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündem maddeleri nelerdir?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

        Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşmektedir. Hatırlanacağı gibi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı'nın gündeminde; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 00:17 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok konu ele alındı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi son olarak kabine 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı'nın tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        KABİNE TOPLANTISI KONULARI

        Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." demesiyle tüm dikkatler Beştepe'den yapılacak açıklamaya yöneldi. Öğretmen atamalarının Kabine Toplantısı'nda ele alınması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamalara yönelik açıklama yapması bekleniyor.

        4

        Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı fakat Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların oluşturması bekleniyor.

        5

        EN SON KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

        Son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı. Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        Bursa'da "Kafes-46" operasyonu: 14 tutuklama
        Bursa'da "Kafes-46" operasyonu: 14 tutuklama
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü