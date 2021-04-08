Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Korona vaka sayılarında yaşan artışla beraber bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine Toplantısı yani Bakanlar Kurulu 29 Mart Pazartesi günü gerçekleşmiş akabinde bir dizi yeni kısıtlama kararı alınmıştı. Yeni Kabine Toplantısı tarihi henüz açıklanmadı. Ancak son zamanlarda Kabine Toplantısı'nın iki hafta da bir Pazartesi günü yapıldığı göz önüne alındığında bir sonraki toplantının 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Hali hazırda birçok kısıtlama hala uygulanmaya devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle yani Pazartesi günü itibariyle de kafe ve restoranlar bir ay boyunca ülke genelinde kapalı olacak. Hal böyle olunca koronavirüsle ilgili yeni tedbirler kapsamında akla "Şehirlerarası seyahat kısıtlaması" ve "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı" uygulamalarının yeniden yürürlüğe konulması geliyor. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir karar yok. Gözler ise önümüzdeki günlerde toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Yeni yasaklarla ilgili bir gelişme yaşanması halinde bunu sizlerle paylaşacağız.