Haberler Gündem Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Kabine'den çıkacak kararlarda!

Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Kabine'den çıkacak kararlarda! Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda son Kabine toplantısı 31 Ekim Salı günü toplandı. Genellikle Kabine toplantıları 2 haftada bir yapılıyor. Bu nedenle bugün Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte Kabine toplantısıyla ilgili merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:25 facebook

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Kabine toplantısı tarihi ve toplantıdan çıkacak kararlar bir önceki toplantının üzerinden geçen 2 haftanın ardından merak edilior. Kesin olmamakla birlikte Kabine toplantıları genellikle 2 haftada bir defa yapılıyor. Son toplantı 31 Ekim Salı günü yapılmıştı. Peki, bugün Kabine toplantısı yapıalcak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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BugüKABİNE TOPLANTISI



Genellikle 2 haftada bir düzenlenen kabine toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilmişti



Söz konusu durum nedeniyle gözlerin çevrilidği 14 Kasım Salı günü ile ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.