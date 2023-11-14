Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Kabine'den çıkacak kararlarda!
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda son Kabine toplantısı 31 Ekim Salı günü toplandı. Genellikle Kabine toplantıları 2 haftada bir yapılıyor. Bu nedenle bugün Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte Kabine toplantısıyla ilgili merak edilen detaylar...
Kabine toplantısı tarihi ve toplantıdan çıkacak kararlar bir önceki toplantının üzerinden geçen 2 haftanın ardından merak edilior. Kesin olmamakla birlikte Kabine toplantıları genellikle 2 haftada bir defa yapılıyor. Son toplantı 31 Ekim Salı günü yapılmıştı. Peki, bugün Kabine toplantısı yapıalcak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
BugüKABİNE TOPLANTISI
Genellikle 2 haftada bir düzenlenen kabine toplantısı son olarak 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilmişti
Söz konusu durum nedeniyle gözlerin çevrilidği 14 Kasım Salı günü ile ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.
KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE?
Henüz toplantı tarihi netleşmemekle birlikte yapılması halinde Kabine'de; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, faizsiz evlilik kredisi ile ilgili gelişmeler ve ev hanımlarına emeklilik ile ilgili konuların yer alması bekleniyor.