Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler kritik tarihe çevrildi! Asgari ücret zammı Kabine gündeme gelecek mi?

Milyonların gözü Kabine toplantısında! Asgari ücret zammı gündeme gelecek mi? Kabine toplantısı tarihi milyonlarca asgari ücretli çalışan, emekli ve memur tarafından merak ediliyor. Kabine'den maaş zamlarıyla ilgili olası bir karar çıkma ihtimali karşısında son günlerde "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, bugün Kabine toplantısı var mı? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 09:05 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:05 facebook

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Kabine toplantısı ne zaman bugün mü? Asgari ücret zammı, emekli maaş zammı ve memur maaş zammıyla ilgili Kabine toplantısından karar çıkma ihtimali üzerinde duranlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, genellikle pazartesi günleri toplanlanan Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

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BUGÜN KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI? Bugün yani 11 Aralık Pazartesi günü Kabine toplantısı yapılmasıyla ilgili bilgilendirme yapılmadı. Hatırlanacağı gibi son toplantı geçtiğimiz hafta 6 Ocak Çarşamba günü yapılmıştı.