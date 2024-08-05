EKONOMİDE GÜNDEM KAYIT DIŞI

İç politikada ise gündem ekonomi olacak. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecekken, artan denetimler de görüşülecek. Diğer yandan enflasyonla mücadelede de değerlendirilecek.