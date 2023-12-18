Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Milyonların gözü Beştepe'de! Emekli, memur ve asgari ücret zammı Kabine gündeme gelecek mi?

Milyonların gözü Kabine Beştepe'de! Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Son toplantının üzerinden geçen iki haftanın ardından milyonların gözü Kabine'den çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Özellikle bugün yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Toplantısı nedeniyle gündem asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmişken Kabine'den emekli ve memur maaş zamları ve asgari ücret zammıyla ilgili çıkabilecek olası kararlar yakından takip ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 08:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:35 facebook

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Kabine Toplantısı bugün mü ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı nedeniyle gözler asgari ücret zammına çevrilmişken milyonlarca asgari ücretli çalışan, emekli ve memur Kabine'den maaş zamlarıyla ilgili olası lkararları bekliyor. Peki, bugün Kabine toplantısı var mı? İşte merak edilen detaylar...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Yeni Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yani 18 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenmiyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çeşitli temaslar için Macaristan'da olacak.

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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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