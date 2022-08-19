Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında her Pazartesi günü toplanan kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Konuya ilişkin vatandaşlar; bu hafta Pazartesi günü yapılmayan kabine toplantısının haftanın son gününde olup-olmadığını merak ediyor. İşte, ayrıntılar...