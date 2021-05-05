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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı mı? Yasaklar kalkacak mı?

Kabine toplantısı ile ilgili aramalar yeniden başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız, tam kapanmanın uygulandığı şu günlerde kabine ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak? İşte son durum...

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu tarihi açıklandı mı? Yasaklar kalkacak mı?

Tam kapanma uygulamasında ilk hafta geride kaldı. Vaka sayılarında önemli bir düşüş söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla iligli aramalar yapıyor ve kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin son durum...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor.

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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