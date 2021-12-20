Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son durum

Gözler bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine'de Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler ele alınacak. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar......

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 20 Aralık 2021 saat 15.00'da Beştepe'de toplanacak.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR OLACAK?

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek.

2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.