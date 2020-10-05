Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda koronavirüs tedbirleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve Yunanistan ile yürütülen müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Yunanistan ile yürütülen görüşmelerin ele alınması bekleniyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ: Türkiye genelinde dalgalı bir seyir izleyen koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak toplu taşıma ve konaklama merkezlerinde HES kodu zorunluluğu getirilirken, gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.



YÜZ YÜZE EĞİTİM GÖRÜŞÜLECEK: Bilim Kurulu'nca yüz yüze eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumları masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantıda bir sunum yapacak.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Türkiye'nin destek verdiği Azerbaycan'daki son durum, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası hukuktan doğan hakların da Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Dün Ermenistan'ın sivil hedefleri vurmasına da üst düzeyde tepki gösterilmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER:Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan ile başlayan müzakereler devam ediyor. Son olarak dün NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeler teknik sebeplerden dolayı ertelenmişti. Müzakerelerde gelinen son durum ve Yunanistan'ın Navtex ilanından sonra Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'ndan ayrılması da toplantıda görüşülecek konular arasında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabineyi bilgilendireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.