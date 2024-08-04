Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları nelerdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Gözler Beştepe'ye çevrilirken en son yapılan toplantı tarihi 16 Temmuz'da gerçekleşti. Yeni Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Gündeme dair çok önemli konuların ele alındığı Kabine'de bu hafta Sokak hayvanları yasası, 9. yargı paketi ve yeni vergi paketi konuşulması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları nelerdir?
Kabine Toplantısı tarihi gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Ağustos ayının ilk Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 16 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmişti.
Kabine Toplantısı'nın yarın yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Masada olması beklenen konular arasında ise; Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası, İsrail ve Gazze gibi başlıkların olması bekleniyor. Kabine Toplantısı gündem başlıkları netleştiğinde haberimize ekleyeceğiz.