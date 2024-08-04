Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündemdeki konu başlıkları nelerdir?

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Masada olması beklenen konular arasında ise; Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası, İsrail ve Gazze gibi başlıkların olması bekleniyor. Kabine Toplantısı gündem başlıkları netleştiğinde haberimize ekleyeceğiz.