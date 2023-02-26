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27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?

Geçtiğimiz hafta deprem gündemi sebebiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için vatandaşlar toplantı tarihi araştırması yapmaya başladı. EYT, borç yapılandırma, deprem başlıklı konuların görüşüleceğinin düşünüldüğü Kabine Toplantısı hakkında merak edilen, “Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?

    İki haftada bir toplanan Bakanlar Kurulu, deprem sebebiyle son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardınan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Normal şartlarda 15 günde bir toplanan Kabinenin, toplanma günleri pazartesidir. Ancak deprem felaketi sebebiyle Bakanlar Kurulu’nun toplantısı Salı günü 14 Şubat’ta gerçekleştirilmişti. Yarın toplantının yapılması bekleniyor olsa da olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE OLACAK?

    Kabine gündeminde EYT, borç yapılandırmanın yanında baş konulardan birinin ise deprem konusunun olacağı bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade ederek, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından özetle şunları söyledi:

    "Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır."
  • Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?

    Erdoğan Erdoğan açıklamalarının devamında, şu ifadeleri kullandı: “Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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