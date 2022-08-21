Kabine toplantısına kısa bir süre kalırken, toplantının gündem maddelerinİ oluşturan konular merak konusu oldu. Geçen hafta yapılması beklenen Kabine toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Toplantının ardından alınan kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yeni kabine toplantısının gündem maddelerinde neler var? İşte kritik toplantı öncesi tüm merak edilenler...