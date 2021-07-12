Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Tatile yarım günlük arife gününün eklenmesi durumunda tatil süresi 9 gün, 16 Temmuz’un eklenmesi durumunda ise 11 günlük tatil durumu ortaya çıkacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 12 Temmuz koronavirüskoronavirüs kararları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının saat 15:30’da başlaması kararlaştırılırken, 19:00’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.