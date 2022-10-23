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Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bartın Amasra'daki maden ocağı patlaması, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin konuların gündemin ana maddelerinden olması bekleniyor. Vatandaşlar "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Kabine Toplantısı tarihi hakkında merak edilenler...

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  • kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 24 Ekim 2022 Kabine Toplantısı var mı, hangi gün?

    Her 14 günde bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi...
  • kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 24 Ekim 2022 Kabine Toplantısı var mı, hangi gün?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın 24 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
  • kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 24 Ekim 2022 Kabine Toplantısı var mı, hangi gün?

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış siyasete yönelik değerlendirmelerde bulundu ve ardından öğrenci ile esnaflara müjdeyi açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

    "Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek.

    Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.
  • kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta 24 Ekim 2022 Kabine Toplantısı var mı, hangi gün?

    Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

    Genç girişimcilerimizin kredilerini 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 35'e çıkarıyoruz.

    Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık."

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