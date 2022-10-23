SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış siyasete yönelik değerlendirmelerde bulundu ve ardından öğrenci ile esnaflara müjdeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.