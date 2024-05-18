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        Haberler Kısayol Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

        Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı tarihi gündemdeki yerini aldı. Son olarak 6 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamaları ve ekonomiye dair gelişmeler ele alındı. İşte 2024 Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddelerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 23:51 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:51
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        Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı tarihi kadar, gündem maddeleri de merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı normal şartlar altında 14 günde bir yapılmaktadır. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplansı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine toplantısı son olarak 6 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamaları öğretmen atamaları ve ekonominin gündemine dair gelişmeler ele alındı.

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        Yeni Kabine Toplantısı'nın 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor.

        Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KABİNE TOPLANTIS'NIN GÜNDEM MADDELERİ NELER?

        Kabine Toplantısı konuları arasında 9. yargı paketi, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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