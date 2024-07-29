Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
Yeni bir haftaya başlarken, gözler Kabine Toplantısı'na döndü. Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantıda Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası gibi ekonomik ve gündeme ait birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte, detaylar...
Gözler bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na döndü. En son 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine, çeşitli siyasi ve ekonomik konuları ele almak için bir kez daha toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 16 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmişti.
Kabine Toplantısı'nın 29 yada 30 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Masada olması beklenen konular arasında ise; Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası, İsrail ve Gazze gibi başlıkların olması bekleniyor. Kabine Toplantısı gündem başlıkları netleştiğinde haberimize ekleyeceğiz.