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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

        Yeni haftanın gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini aldı. Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda, toplantının sona ermesinin ardından kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. Hatırlanacağı gibi kabine son olarak 4 Mart Pazartesi günü bir araya gelmişti. İşte 2024 Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:42
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        Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Normal şartlar altında iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmektedir. Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar, gündem maddeleri de merak konusu oldu. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?" İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın 18 Mart günü düzenlemesi bekleniyordu. Hatırlanacağı gibi, kabine son olarak 4 Mart günü bir araya gelmişti.

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        Yeni Kabine Toplantısı'nın 25 Mart tarihinde yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Terörle mücadele, Gazze'deki son durum, 31 Mart yerel seçim faaliyetleri,öğretmen atamaları başta olmak üzere ekonomide birçok çalışmanın sıradaki toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

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