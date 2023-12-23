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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek?

        Yılın son Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Gündeme dair birçok konunun ele alınacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Kabinenin gündem maddeleri arasında, milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zammı, emekli ve memur zammı gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte yılın son Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:48
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        Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yapılmamıştı. Toplantının sona ermesinin ardından kabine kararları ve sonuçları bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında neler var?" İşte Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

        18 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

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        Yılın son Kabine Toplantısı'nın asgari ücret mesaisi nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

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        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı sonrasında alınacak.

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        Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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