Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi araştırılmaya başlandı. 30 Eylül Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi ve konuları arama motorlarında sorgulanır hale geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bu hafta ekonomideki son durum ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerini değerlendirmek üzere toplanması bekleniyor. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte, detaylar...