Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli mi?

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarındaki yükselişe yönelik tedbirler etkisini göstermeye başladı. Hafta sonları 2 günlük yasak ve hafta içi akşam 21.00 ile saat 05.00 arasındaki kısıtlamalar devam ediyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli mi?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli mi?

Tüm dünyada ve ülkemizde yükseliş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir Kabine Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve yeni tedbir kararlarının çıkacak olması merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda artan koronavirüse karşı alınması planlanan yeni tedbirler görüşülecek. Peki Kabine kurulu toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek yeni kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, yeni yıla sayılı günler kala Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin geleceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PALANGALI İŞKENCENCE! Son dakika: Duruşmada ŞOK ifadeler
GÜNDEMPalangalı işkence davasında şoke eden ifade!
KUBİLAY UNUTULMADI! Son dakika: Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı! - Haberler
GÜNDEMAsteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında ...
Çocukları kullanan dilencilerden akılalmaz yöntem!
GÜNDEMÇocukları kullanan dilencilerden akılalmaz yöntem!
TCDD 60 sürekli personel alımı yapacak! TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman?
GÜNDEMTCDD 60 sürekli personel alımı yapacak!
CANSIZ BULUNDU! Son dakika... 22 gündür aranıyordu! Kahreden haber! - Haberler
GÜNDEM22 gündür aranıyordu! Kahreden haber!
KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvuru şartları var mı?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Kuş cennetinde korkutan çekilme!
GÜNDEMKuş cennetinde korkutan çekilme!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2021 KYK kredi ve burs miktarı ne kadar? KYK bursu ne zaman yataca
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Kredi ve Burs miktarını ...
Son dakika haberi: İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMİstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi koronaya ...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X