Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu korona vaka sayılarında yaşan düşüşle beraber araştırılıyor. Son Kabine Toplantısı'nda gelen bazı esnetilmelerin ardından yeni esnetilmelerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantı var mı? İşte merak edilip araştırılan konunun detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 5 Temmuz 2021 tarihinde öğlen saat 15.00 itibariyle başlayacak. Toplantı, 19.00 itibariyle sona erecek.

Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.