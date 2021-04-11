Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tarih açıklandı! Bakanlar Kurulu'nda yeni yasaklar gelecek
ABONE OL

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tarih açıklandı! Bakanlar Kurulu'nda yeni yasaklar gelecek mi?

Türkiye'nin gözü kulağı kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde koronavirüs vaka sayısının gittikçe yükselmesi nedeniyle vatandaşlar, yeni yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki merakla araştırılan kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? İşte o tarih...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tarih açıklandı! Bakanlar Kurulu'nda yeni yasaklar gelecek

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle gelen normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki hızlı yükseliş gündeme tekrar kapanmayı getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte korona virüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine Toplantısı yani Bakanlar Kurulu 29 Mart Pazartesi günü gerçekleşmiş akabinde bir dizi yeni kısıtlama kararı alınmıştı. Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Hali hazırda birçok kısıtlama hala uygulanmaya devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle yani Pazartesi günü itibariyle de kafe ve restoranlar bir ay boyunca ülke genelinde kapalı olacak. Hal böyle olunca koronavirüsle ilgili yeni tedbirler kapsamında akla "Şehirlerarası seyahat kısıtlaması" ve "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı" uygulamalarının yeniden yürürlüğe konulması geliyor. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir karar yok. Gözler ise 13 Nisan Salı günü toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Yeni yasaklarla ilgili bir gelişme yaşanması halinde bunu sizlerle paylaşacağız.

20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: "Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, kazada yaralandı - Haberler
GÜNDEMYargıtay Cumhuriyet Savcısı, kazada yaralandı
Sokak ortasında işkence! Yere yatırıp dövdüler - Haberler
GÜNDEMSokak ortasında işkence! Yere yatırıp dövdüler
Samsun'da gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu
GÜNDEMGece bekçisi iş yerinde ölü bulundu
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Son dakika depremler listesi (Kandilli ve AFAD)
GÜNDEMÇorum depremle 4.2 büyüklüğünde deprem!
TALİMATNAME | Son dakika: Diyanet'ten ramazan ayına ilişkin talimatname - Haberler
GÜNDEMDiyanet'ten ramazan ayına ilişkin talimatname
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte Bilim Kurulu Toplantısı tarihi
GÜNDEMBilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Emine Erdoğan Van Göl'ü için oy kullandı, destek için paylaşım yaptı
GÜNDEMEmine Erdoğan Van Gölü için oy kullandı
Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Rusya - Ukrayna gerilimi... SON DAKİKA: İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
GÜNDEMİbrahim Kalın'dan Ukrayna-Rusya gerilimi açıklaması