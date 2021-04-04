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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? - Yarın Bakanlar Kurulu toplantısı var mı?

Ülkemizde şimdiye dek 4 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği Koronavirüs salgınına ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili vatandaşlar, kabine toplantısı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? - Yarın Bakanlar Kurulu toplantısı var mı?

Koronavirüs salgınında yeniden yükseliş eğiliminin başlamasının ardından gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, vaka sayılarının ciddi şekilde yükselmesinin ardından kısıtlamaların tekrar artıp artmayacağını merak ediyor. Peki gözlerin çevrildiği kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

En son Kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Bir sonraki Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmış değil. Son dönemlerde 2 hafta arayla toplantılar gerçekleşiyor. Bu nedenle gözler 12 Nisan'a çevrilmiş durumda...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Nisan saat 15.00'te emekli amirallerin gece bildirisi hakkında açıklama yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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