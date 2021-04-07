Koronavirüs salgınında yeniden yükseliş eğiliminin başlamasının ardından gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, vaka sayılarının ciddi şekilde yükselmesinin ardından kısıtlamaların tekrar artıp artmayacağını merak ediyor. Peki gözlerin çevrildiği kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

En son Kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Bir sonraki Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmış değil. Son dönemlerde 2 hafta arayla toplantılar gerçekleşiyor. Bu nedenle gözler 12 Nisan'a çevrilmiş durumda...