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Haberler Gündem Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konular
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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları ne olacak?

2022 yılı yaklaşırken en büyük gündem maddesi ekonomi oldu. Asgari Ücret ve memur zammına ilişkin görüşmelerin başlaması nedeniyle bu hafta gerçekleşecek kabine toplantısında nelerin konuşulacağı ilgiyle merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları ne olacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısından çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi kabine toplantısı genellikle 2 haftada bir gerçekleşiyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te toplanıyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kez katılımıyla toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi; döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele olacak. Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

OMİCRON VARYANTI İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara açıklayacak.

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