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        Haberler Gündem Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve konu başlıkları neler? Kabine'ye emekli bayram ikramiyesi zammı geliyor!

        Kabine toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ve birçok konu gündeme alınacak

        Türkiye'ye ait önemli konu başlıklarının ele alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantıda emekli bayram ikramiyesi zammı, terörle mücadele, İsrail-Gazze savaşı gibi ekonomik ve siyasi konular masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 08:23
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        Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın yine hareketli bir gündemi var. Kabine'de başta emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam, İsrail-Gazze savaşı ve F-16 tedarik süreci gibi konular ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve saati ile konu başlıklarının tamamı...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine, bugün yani 12 Şubat Pazartesi günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 14.00'te başlayacak. Toplantıda ekonomi ve dış politika konuları ön planda olacak.

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI KABİNE'DE!

        Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra emeklilerden bayram ikramiyesinde de artış olması yönünde talap gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla zam sinyali vermişti. Bugünkü toplantıda bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.

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        ENFLASYON TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILACAK

        Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak korunduğunu açıkladı. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi için hükümetin alabileceği tedbirler görüşülecek.

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        İSRAİL GAZZE SALDIRILARI ELE ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılacaklar da görüşülecek.

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        ABD'DEN F-16 TEDARİK SÜRECİ

        F-16 tedarik ve modernizasyon süreci kabinde ele alınacak diğer bir gündem maddesi olacak. Amerikan Kongresinden Türkiye'nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı. Peki uçaklar ne zaman gelecek, teknik süreç ne zaman başlayacak? Bu konulara ilişkin değerlendirmeler kabinde yapılacak.

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        TERÖRLE MÜCADELE

        Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta dizi temasta bulundu. Irak'taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ve o ziyaretin yansımaları görüşülecek.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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