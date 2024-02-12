Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın yine hareketli bir gündemi var. Kabine'de başta emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam, İsrail-Gazze savaşı ve F-16 tedarik süreci gibi konular ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve saati ile konu başlıklarının tamamı...