Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu? Bilim Kurulu ne zaman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı son açıklamalar sonrası gözler yeni Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu'na çevrildi. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, 1 Mart itibariyle kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1 Mart'ta yasaklar kalkıyor mu? Bilim Kurulu ne zaman...

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta ve önemli kararlar kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz kabine toplantısının ardından yasakları kademeli olarak kaldıracaklarını açıklamasının ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.

Kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sınavlar iptal mi? Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması!
GÜNDEMSınavlar iptal mi?
SON DAKİKA AK Parti'de flaş değişiklik! İstanbul... - Haberler
GÜNDEMAK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor
Bayram tarihleri ne zaman 2021? - Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihte?
GÜNDEMBayram tarihleri ne zaman 2021?
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını! - Haberler
GÜNDEMBerberden girilen kahvehaneye polis baskını!
İstanbul'da inanılmaz olay! 1. kattan üzerine adam düştü - Haberler
GÜNDEMKaldırımda yürürken başına adam düştü!
ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama işlemi
GÜNDEMALES puan hesaplama nasıl yapılır?
Balıkesir'de 8 eve karantina! - Haberler
GÜNDEMBalıkesir'de 8 eve karantina!
ALES puanlama nasıl yapılır? - ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ALES 2 soru ve cevapları...
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren açıklama!
GÜNDEMMeteoroloji açıkladı! Tüm yurtta...
Denizde kaybolan genç 2 aydır aranıyor
GÜNDEMDenize açıldıktan sonra kayboldu!