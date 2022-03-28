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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Kabinenin en önemli konularının; Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve ekonomi olduğu öğrenilirken "Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?" sorusu gündeme geldi. İşte, 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

  • 01
    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda her hafta olduğu gibi bu hafta da belirli konular ele alıncak. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları milyonların gündeminde yer alırken "Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor? " sorularına yanıt arandı. İşte, detaylar...
  • 02
    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bugün (28 Mart 2022 Pazartesi) saat 15:00'te Beştepe'de toplanacak.
  • 03
    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?

    KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

    Nato Temasları

    NATO Liderler Zirvesi temasları, liderlerle yüz yüze görüşmeler ve  ikili görüşmeleri Kabine'nin görüşeceği konular arasında yer alıyor.
  • 04
    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?

    Rusya-Ukrayna Savaşı

    Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın son bulması için çabaları da Kabine'nin gündeminde yer alıyor.

    Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar da Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak.
  • 05
    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?

    Ekonomide Atılacak Adımlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda ekonomi konusu da ele alınacak.

    Erdoğan ve bakanların ele alacağı bir diğer konu ise Enflasyonla mücadele olacak. 

    Bunun yanı sıra Kabine'de, stokçuluk yapanlarla ilgili görüş alışverişi ve temel gıdalara erişim  bulunulacak.

    Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler de görüşülecek konular arasında yer alıyor.
  • 06
    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı bugün kaçta toplanıyor?

    Terörle Mücadele

    Kabine'nin gündem maddeleri arasında terörle mücadele de yer alıyor. 

    FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD/YPG terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadele adımları ele alınırken bölgesel gelişmeler de bu kapsamda ayrıntılı görüşülecek.

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