Ekonomide Atılacak Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda ekonomi konusu da ele alınacak.

Erdoğan ve bakanların ele alacağı bir diğer konu ise Enflasyonla mücadele olacak.

Bunun yanı sıra Kabine'de, stokçuluk yapanlarla ilgili görüş alışverişi ve temel gıdalara erişim bulunulacak.

Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler de görüşülecek konular arasında yer alıyor.