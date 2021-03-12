Kabine Toplantısı yani Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 2 haftalık risk haritasına göre yasaklar geri getirilecek mi? Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu sonrası bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilip araştırılan sorunun detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine son olarak 1 Mart Pazartesi günü toplanmıştı. Son toplantının ardından Bakanlar Kurulu'nun ne zaman toplanacağı henüz belli olmadı. Ancak resmileşmemekle birlikte Kabine Toplantısı'nın 15 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Beklentinin nedeni ise risk haritasındaki iki haftalık değişim doğrultusunda bazı illerde yasaklar geri getirilmesi ve riskin düşmesi halinde bazı illerde de yasakların kaldırılması kararı verilecek. İki haftalık süre 15 Mart Pazartesi günü dolacağı için Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki Pazartesi günü yapılması bekleniyor.