Ramazan Bayramı tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısı için geri sayım başladı. En son 25 Nisan tarihinde toplanan Kabine yeni gündem maddeleri ile bu hafta tekrar toplanacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? İşte, Mayıs ayı Kabine Toplantısı ilgili tüm detaylar..