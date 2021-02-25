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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi kararlar bekleniyor? 25 Şubat 2021

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de il il normalleşmeye geçiş konuşulurken tüm gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte korona virüs tedbirlerine dair son gelişmeler...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Hangi kararlar bekleniyor? 25 Şubat 2021

Türkiye'de korona virüs ile mücadelede gelinen nokta ve önemli kararlar kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz kabine toplantısının ardından yasakları kademeli olarak kaldıracaklarını açıklamasının ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.

Kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLARI BEKLENİYOR?

Kısıtlamaların kalkacağı ve normalleşmeye geçilecek tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca,“1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz” ifadelerini kullandı. Yasakların hangi koşulda ve ne zaman kaldırılacağı konusunda gözler kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine toplantısı kararları belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

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