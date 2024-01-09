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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ocak ayı Kabine Toplantısı tarihi ve gündemdeki konular

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal zamanlarda her iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemedi. En son açıklanan asgari ücret ve memur zammından sonra Kabine Toplantısı'nda Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yapılacak zammın kararlaştırılması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak, bu hafta Kabine Toplantısı var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:55
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, her iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle yapılamadı. Başta ekonomik konuların gündeme alındığı gelecek Kabine Toplantısı'nda ana konulardan birinin emekli zammı olacağı öngörülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        En son yapılan Kabine Toplantısı 6 Aralık tarihindeydi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor.

        Yeni Kabine Toplantısının tarihi henüz belli değil. Kabine Toplantısının tarihi belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda gündeme alınacak konular arasında; emeklilere yapılacak ilave zam, enflasyonla mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci gibi konular olacak.

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        KABİNE'NİN ANA KONUSU EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK İLAVE ZAM OLACAK

        Toplantının ana gündem maddesini emeklilere yapılacak ilave zam oluşturacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

        Kabine'de, Merkez Bankası'nın Haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.

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        ZAM SUNUMU BEKLENİYOR!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki Kabine Toplantısı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

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        TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE BAŞLIKLARI

        Kabinede ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları ve kalıcı çözüm için yapılabilecekler de görüşülecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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