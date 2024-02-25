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        Haberler Gündem Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Öğretmen ataması gündemde! 26 Şubat 2024 Kabine Toplantısı var mı, gündemdeki konular neler, kararlar ne zaman açıklanacak?

        Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, konuları neler? 26 Şubat Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılıyor. En son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta 12 Şubat Pazartesi günü yapılmıştı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan kritik kabinede ele alınacak konular arasında ekonomi, eğitim, bölgesel gelişmeler olması bekleniyor. Öğretmen adaylarının beklediği atama kararları için ise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesine çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı saat kaçta yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 18:23 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:23
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        Kabine Toplantısı tarihi ve saati gündemde en çok aranan konular arasına giriyor. Bakanlar Kurulu toplantısı konuları ve alınan kararları kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Kabine genellikle iki haftada bir kez bir araya geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi sorular bu hafta için gündemdeki yerini aldı. Peki bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var?

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi son olarak kabine 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bundan yola çıkarak, Kabine Toplantısı'nın 26 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI KONULARI

        Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." demesiyle tüm dikkatler Beştepe'den yapılacak açıklamaya yöneldi. Öğretmen atamalarının Kabine Toplantısı'nda ele alınması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamalara yönelik açıklama yapması bekleniyor.

        Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı fakat Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların oluşturması bekleniyor.

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        EN SON KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

        Son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı. Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

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