İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Toplantının bir diğer önemli maddesini ise İsveç'in NATO üyeliği oluşturuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı Cumhurbaşkanlığı töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliği masaya yatırılmıştı.

Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. Diğer yandan Hakan Fidan bakanlığında dış politika da görüşülecek.

Ayrıca; terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.