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Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu! Yeni tedbirler gelecek mi?

Korona virüsü ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Bilim Kurulu tarafından mücadele kapsamında yapılan öneriler Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilip tedbir kararları alınıyor. Bu nedenle gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrilmiş durumda. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu tarihi...

Kabine Toplantısı ne zaman? Tarih belli oldu! Yeni tedbirler gelecek mi?

Kabine Toplantısı ne zaman? Korona tedbirleri kapsamında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını merak edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Bakanlar Kurulu yani Kabine Toplantısı ne zaman? Merak edilen tarih belli oldu. İşte kamuoyunun kilitlendiği kritik tarih...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü Bakanlar Kurulu yani Kabine Toplantısı tarihini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Kabine Toplantısı 28 Aralık 2020 Pazartesi günü toplanıyor.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, yeni yıla sayılı günler kala Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin geleceği tahmin ediliyor.

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