Haberler Gündem Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? 23 Ekim yarın kabine toplantısı var mı ve gündemde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman? 23 Ekim yarın kabine toplantısı var mı ve gündemde neler var? Pazartesi günleri Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısı ile ilgili arayışlar söz konusu. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, 15 günde 1 gerçekleştirilen toplantının bugün olup olmadığı ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, detaylar... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 günde 1 Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısına dair araştırmalar başlamış durumda. Habertürk Giriş: 22.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:59 facebook

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Kabine toplantısı için bir kez daha geri sayım başlanmış durumda.Cumhuriyetin 100. yılı, İsrail - Filistin savaşı ve ekonomideki son durum nedeniyle merakla beklenen toplantıya dair yurt genelindeki vatandaşlar; kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var gibi aramalar yapıyor. İşte, konuya dair son bilgiler...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, YARIN VAR MI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısı, yarın yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.



15 günde 1 gerçekleştirilen ve son olarak 9 Ekim Pazartes günü saat 14:00'de gerçekleştirilen toplantı ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.



İşte, son toplantıda öne çıkan detaylar: