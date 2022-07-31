Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Kritik toplantıda masadaki konular: Kredi ve kredi kartları ile ilgili takibe düşen, dar gelirli vatandaşlar için yeni destekler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması ve daha birçok konu toplantıda ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...