KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran'da bir araya gelmişti. Bayram tatili ardından Kabinenin yoğun gündemle 24 Haziran Pazartesi günü toplanması bekleniyor. Henüz net bir tarih yok. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9.Yargı Paketi, Gazze'de son durum, emekli ve memur maaşlarının Kabine gündeminde yer alması tahmin ediliyor.