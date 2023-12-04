Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?
Yeni haftanın gelmesiyle birlikte gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Gündeme ve ekonomiye dair konuların görüşüldüğü toplantı hakkında merak edilen: "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı yeni haftanın başlamasıyla merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak 20 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın yeni tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.
4 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Kabine Toplantısı normal zamanda iki haftada bir gerçekleşiyor. Bu nedenle Kabine Toplantısı'nın 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmelerin de gündemde yer alacağı ön görülüyor.