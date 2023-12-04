Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Yeni haftanın gelmesiyle birlikte gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Gündeme ve ekonomiye dair konuların görüşüldüğü toplantı hakkında merak edilen: "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 01:17 Güncelleme: 04.12.2023 - 01:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı yeni haftanın başlamasıyla merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

2 Şurada Paylaş!







KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Son olarak 20 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın yeni tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.