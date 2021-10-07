Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili yapılacak Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları neler olacak?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan son Kabine Toplantısı 27 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kabine toplantıları iki haftada bir yapıldığı için yeni toplantının 11 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor...