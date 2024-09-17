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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 9 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ile gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:55
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        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli gündem maddelerini değerlendirmek üzere önümüzdeki haftalarda toplanacak. Ekonomi, iç güvenlik ve dış politika gibi konuların ele alınacağı toplantının tarihi ve detayları yakından takip ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA YAPILACAK MI?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Eylül tarihinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

        Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek. Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinin de toplantıda ele alınması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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