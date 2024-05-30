Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri
Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 20 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda dış politika ve gündem maddeleri üzerinde duruldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı 3 Haziran günü düzenlenmesi bekleniyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz.'' sözlerine yer vermişti.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken 9. Yargı Paketi 'nin de toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.