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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 20 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 01:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 01:05
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        Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda dış politika ve gündem maddeleri üzerinde duruldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantının 3 Haziran yani bugün düzenlenmesi bekleniyor.

        Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz.'' sözlerine yer vermişti.

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        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken bayram tatili, emekli bayram ikramiyesi, sokak hayvanları gibi konuların toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.

        KAMUDA TASARRUF, ENFLASYONLA MÜCADELE, GAZZE DİPLOMASİSİ MASADA

        Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.

        DIŞ POLİTİKA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya'ya, 14 Haziran’da ise İtalya’ya gidecek. Ziyaretlere ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

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