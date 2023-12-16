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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular yer alacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte Kabine'nin gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı, doğalgaz desteği ve Filistin-İsrail çatışmaları üzerinde duruldu. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:18
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        Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Yeni Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yani 18 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak hemen belirtelim ki bu tarihle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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