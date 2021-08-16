Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarındaki artış gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar ise Kabine Toplantısı'nda alınacak karar ile kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte detaylar......

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Saat 15:30’da toplanması beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün de ertelendi. Toplantının yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın sahada çalışmaların içerisinde olduğu için ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadelede alınabilecek önlemler, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması, son dönemdeki doğal afetler ve sonrasında alınacak kararlar olacaktı.

Toplantının yeni tarihi henüz resmi olarak paylaşılmadı.

BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve aktif vakalarda aşısı tamamlanmamış kişilerin oranıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Aziz Vatandaşlarım, bugün Bilim Kurulumuz salgının ilerleyişi, artan vaka sayıları ve aşı programımızı esas alan bir toplantı gerçekleştirdi.

* Hepinizin bildiği gibi son 2 hafta içinde vaka sayılarında çok hızlı bir yükseliş yaşadık. Bayram günlerinde hastalık yok olmadı. Ama üzülerek izledik ki hastalık yokmuş, hiç olmamış gibi bir tavırla bayramı karşıladık.

* Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. Bu günlerde bunun etkisini yaşadığımız bir gerçek. Vaka sayılarının artış hızı istemesek de yükselme eğiliminde. Bu durum birçok açıdan sorun teşkil ediyor.

* Bunların ilki aşı programımız toplum bağışıklığı hedefine ulaşamadan yeni bir varyantın baskın hale gelmesi ve aşı ile bağışıklık programımızı sekteye uğratma riski.

* Unutmayalım ki en az iki doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilmiyor. Birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa yakalanabiliyorlar.

* Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler için de üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durum da hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar, aşı programının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir.

* İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi.

* Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

* Üçüncüsü ise maalesef kayıplarımızın artması tehlikesidir. Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşı olmadan sadece risk grubunun aşılanması ile onları korumamız mümkün değil.

* Sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumak için önce kendi aşılarımızı olmamız şart. Bana bir şey olmuyor düşüncesi ile sevdiklerimizi riske atabilecek durumda değiliz.

* Kıymetli vatandaşlarım, salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Tüm sağlık alt yapısını dijital olarak yönetebilen bir ülkeyiz. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir alt yapı var.

* Kontrolü elde tutabilmek için tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek sistemlerimiz var. Buradan yaptığımız ön incelemeler bazı sonuçlara işaret ediyor.