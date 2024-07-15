Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde genelde iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Ancak zaman zaman Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenebiliyor. En son 2 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...