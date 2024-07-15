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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? Kabine Toplantısı konuları nedir, emekli kök aylığı kararı Kabineye geliyor mu?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine'de hangi konular ele alınacak?

        Önemli ekonomik ve siyasi konuların ele alındığı Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Bu toplantıda emekli ek zammının masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:57
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        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde genelde iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Ancak zaman zaman Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenebiliyor. En son 2 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine Tplantısının 16 Temmuz Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin bir tarih bulunmuyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Kabine Toplantısı tarihi kadar kararları da merakla bekleniyor. Bu toplantıda emekli ek zammının gündeme geleceği öngörülüyor.

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