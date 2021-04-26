Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine Toplantısı saat kaçta? 26 Nisan Kabine Toplantısı saat ve detaylar

Kabine Toplantısı ne zaman? Korona virüs tedbirleri kapsamında "Tam kapanma" önerisi yüksek sesle dile getirilirken kamuoyunun gözü ise olası kararla ilgili Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Peki, 26 Nisan yani bugün Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? Gündemde neler var? İşte merak edenler için detaylar...

Kabine Toplantısı saat kaçta? 26 Nisan Kabine Toplantısı saat ve detaylar

Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman? Korona virüs tedbirleri kapsamında olası bir tam kapanma konuşulurken, kamuoyunda pür dikkat bu soruların cevabı merak ediliyor. Merak edilen detaylar geçtiğimiz gün cevabını buldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 26 Nisan yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının saati resmi olarak ilan edilmemekle beraber geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında Bakanlar Kurulu'nun saat 15.00'te toplanması bekleniyor.

KISMİ KAPANMANIN SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadelede gelinen son durumu anlatacak. Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın yansımaları ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini kabine üyelerine aktaracak…

Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu… 21 Nisan’da 62 bin dolayında vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek.

AŞILAMA DA DEĞERLENDİRİLECEK

Alınacak kararlarda aşılama ve aşı temin çalışmaları da etkili olacak. Türkiye’de 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyon dolayında aşılama yapıldı. Sinovac ve biontech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. kabinede, yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısında alınan kararları cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VİNÇ DEHŞETİ! Son dakika: Devrilen vinç, genç kadının sonu oldu!
GÜNDEMVinç dehşeti kamerada! Kahreden haber!
Son dakika haberi TSK'da büyük FETÖ operasyonu! 459'u muvazzaf 532 gözaltı kararı!
GÜNDEMTSK'da büyük FETÖ operasyonu! 459'u muvazzaf 532 ...
Son dakika: Kayıp 100 at skandalında kan donduran detaylar! İşte o atlar...
GÜNDEMİşte o atlar!
DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Gök gürültülü sağanak yağmur ve toz taşınımı
GÜNDEMGök gürültülü sağanak ve toz taşınımı
Son dakika... Türkiye genelinde 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
GÜNDEM82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 ifadelerine yanıt vereceğini açıkladı
GÜNDEMKalın: Türkiye, Biden'ın 1915 açıklamasına yanıt ...
Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, riskli grupta çıktı
GÜNDEMBiletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift, riskli grupta ...
Pendik'te özel hastanede çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEMPendik'te özel hastanede korkutan yangın
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu karantinaya girdiğini açıkladı
GÜNDEMKastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu karantinaya ...
Emekli Tuğgeneral Cankıymaz hakkında FETÖ'den iddianame
GÜNDEMEmekli Tuğgeneral hakkında FETÖ iddianamesi