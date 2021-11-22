Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Asgari ücret zammı işveren ve çalışanlar tarafından merakla beklenirken gözler Kabine Toplantısı'nda... Kabine'de asgari ücretin gündeme gelmesi ve vergi kesintisinin değerlendirilmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 7 Kasım'da gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 22 Kasım Pazartesi günü yani yarın yapılacak.

Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.